Mercato : Cristiano Ronaldo autorise la Juve à dépenser 200ME pour Salah

Dans : Mercato, Serie A, Premier League.

Lundi soir, la Juventus Turin a confirmé la signature du milieu d’Arsenal Aaron Ramsey à partir de la saison prochaine.

Récupérer de bons joueurs en fin de contrat, c’est une véritable spécialité des Bianconeri depuis quelques années. Mais si nécessaire, la Vieille Dame n’hésite pas à mettre la main à la poche sur le marché des transferts. La preuve avec l’énorme investissement réalisé pour Cristiano Ronaldo l’été dernier. Et le champion d’Italie pourrait bien remettre ça dans les mois à venir. Car selon les informations de Sky News Arabia, la Juventus aimerait s’offrir Mohamed Salah (26 ans).

A priori, la piste semble vouée à l’échec pour l’attaquant auteur de 17 buts en Premier League cette saison, qui avait prolongé jusqu’en 2023 en juillet dernier. Mais le club italien semble prêt à faire des folies puisque l’on annonce une possible proposition à 200 M€ ! L’initiative aurait été validée par Cristiano Ronaldo et par la direction, qui s’attend visiblement au départ de Paulo Dybala. Reste à savoir si le montant cité suffira pour convaincre les Reds et l’international égyptien, déjà passé par la Serie A sous les maillots de la Fiorentina et de la Roma.