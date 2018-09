Mercato : Chelsea a perdu 85 ME sur deux joueurs !

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Comme tout ou presque de nos jours, le marché des transferts obéit à la loi de l’offre et la demande.

Les conséquences : des bonnes affaires parfois, et des joueurs souvent surpayés dans l'autre sens. Ainsi, l’observatoire du football s’est penché sur les achats effectués cet été par les clubs, et notamment la différence entre leur valeur marchande et le prix payé par les clubs pour l’acheter. A ce petit jeu, Chelsea est le très grand perdant. En effet, le club londonien a allongé 80 ME sur la table pour s’offrir le jeune gardien basque Kepa, alors que sa valeur était estimée à 35 ME. Autant dire que les Blues ont dépassé de 45 ME le prix normal pour le portier de Bilbao.

Sale été pour Chelsea puisque dans l’autre sens, Thibaut Courtois a rejoint le Real Madrid pour 40 ME, alors sa valeur était estimée à 62,5 ME, soit 22,5 ME de plus. Des estimations qui peuvent bien sûr toujours être sujettes à discussion, même si sur l’ensemble de l’été, Chelsea est clairement le club qui a le plus perdu au « Juste Prix ».