Mercato : Cet énorme bon plan va coûter zéro euro !

Solide défenseur de la Lazio Rome depuis 2014, Stefan de Vrij changera de club en fin de saison. Les négociations qui duraient depuis des mois pour la prolongation de son contrat, se sont terminées sur un échec retentissant. C’est le directeur sportif du club italien qui l’a clamé haut et fort. « Nous avons retiré notre offre de prolongation à Stefan De Vrij pour des motifs que l'on expliquera plus tard. Il y'a des limites à tout, c'est un professionnel qui nous a beaucoup donné mais à la fin de la saison on se dira au revoir », a expliqué Igli Taré, le dirigeant albanais de la Lazio Rome, qui se prépare donc à laisser filer son défenseur central indétrônable pour zéro euro.

Bien évidemment, l’aubaine est splendide pour de nombreux clubs, et les réseaux se sont activés pour suggérer, notamment du côté de l’OM et de Monaco, cette recrue parfaite. Un joueur aussi expérimenté, international néerlandais, confirmé sur le plan européen, de 26 ans et sans indemnité de transferts, les clubs français qui iront aux renseignements ne seront certainement pas les seuls sur le coup.