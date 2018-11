Mercato : Ce transfert de Cristiano Ronaldo a capoté, on sait pourquoi

Dans : Mercato, Serie A, Liga, Foot Europeen.

Alors que ses relations avec Florentino Pérez étaient très fraîches ces derniers mois, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter le Real cet été.

Et c’est la Juventus Turin qui a raflé la mise avec une offre supérieure à 100ME. Mais un an plus tôt, c’est dans un autre club italien que CR7 aurait pu signer. Ancien directeur général du Milan AC, Marco Fassone a confié dans une interview accordée à Il Sole 24 Ore que le club lombard souhaitait recruter Cristiano Ronaldo en 2017. Alors propriétaire, l’homme d’affaires chinois Li Yonghong voulait profiter de la venue du Portugais pour faire parler du Milan AC en Chine. Mais l’opération, trop onéreuse, n’a pas été menée à son terme.

Ronaldo était « beaucoup trop cher » pour le Milan AC

« C'est vrai, Li Yonghong voulait Cristiano Ronaldo à Milan. Il le voulait parce qu’il pensait que cela pourrait avoir un grand impact sur le marché chinois. Le joueur voulait déjà quitter Madrid en 2017. Nous avions rencontré en juillet son agent, Jorge Mendes, pour connaître le coût et la disponibilité. C'est alors que j'ai convaincu Milan d'abandonner son rêve : Ronaldo était beaucoup trop cher » a confié le dirigeant italien. De quoi laisser des regrets aux supporters du Milan AC, lorsque l’on regarde le début de saison canon de Cristiano Ronaldo en Série A avec la Juventus Turin… Reste qu'il apparaît improbable que le joueur aurait accepté de signer dans un club qui ne disputait même pas la Ligue des Champions.