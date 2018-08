Mercato : Ben Arfa prêt à aller au bout de son hallucinante attitude ?

Dans : Mercato, Ligue 1, OGCN, Rennes, Foot Europeen.

Annoncé proche de Nice en début de semaine, puis encore plus proche de Rennes vendredi matin, Hatem Ben Arfa pourrait aller encore plus loin dans la longue attente qu'il impose aux clubs concernés. En effet, selon RMC, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui est libre et peut donc signer où il le souhaite même après ce vendredi minuit, devrait attendre dimanche avant de faire son choix final.

Et si Hatem Ben Arfa repousse sa décision, laquelle paraît incroyablement compliquée à prendre, c'est que dimanche sera la veille de la date limite pour les clubs engagés dans les coupes d'Europe pour fournir les listes des joueurs concernés par ces compétitions à l'UEFA. Et si Nice n'est pas impliqué dans cette deadline, Rennes et Porto, deux clubs qui convoitent Ben Arfa, le sont. Résultat, le feuilleton va encore probablement continuer 48 heures de plus sans que l'on sache réellement pourquoi le joueur français hésite tant.