Mercato : Beauvue à Caen, une recrue à la sauce OL

Ancienne recrue vedette de l’Olympique Lyonnais en 2015, Claudio Beauvue fait partie des joueurs qui n’ont pas su s’imposer au sein du club rhodanien.

L’attaquant aérien qui s’était fait remarquer avec Guingamp n’a jamais pu trouver sa place dans l’effectif, et a rapidement compris qu’il devait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Passé ensuite par le Celta Vigo puis Leganes, le Guadeloupéen va tenter de reprendre sa carrière avec un retour en Ligue 1, au sein du SM Caen. Pour le faire venir, Alain Cavéglia, ancien attaquant de Lyon et désormais directeur sportif au sein de Malherbe, n’a pas hésité à faire jouer ses antennes lyonnaises, qui lui ont visiblement donné un retour positif, comme il le confie sur le site du club normand.

« C’est un très bon attaquant que le club suivait déjà, avec un profil que Fabien recherchait aussi. J’ai gardé des contacts à Lyon et je le connaissais un peu. Son agent est rentré en contact avec nous et à partir de là tout s’est fait très vite car la fin du mercato approchait et il ne fallait pas se faire coiffer au poteau par un autre club. C’est important de travailler en amont pour avoir les bons contacts et les bonnes infos au bon moment, et si possible avant les autres. C’est comme ça qu’on a réussi, par le passé, à recruter des joueurs comme Damien Da Silva, N’Golo Kanté, ou encore Rémy Vercoutre », a livré le dirigeant caennais, persuadé qu’il peut réaliser un joli coup avec cette arrivée en prêt avec option d’achat de Claudio Beauvue. Avec un but en 21 minutes de temps de jeu face à Dijon, l’attaquant est en tout cas parti sur de bonnes bases avant le match de ce samedi contre… Lyon.