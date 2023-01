Karim Benzema met le feu au Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Libre de signer où bon lui semble, Karim Benzema voit sa situation provoquer des interrogations sérieuses au Real Madrid, alors qu'une prolongation est toujours annoncée, mais jamais bouclée.

Au repos cette semaine malgré le match de Coupe du Roi gagné par son équipe, Karim Benzema se prépare à reprendre ce week-end avec la Liga. Titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti, il sera une nouvelle fois le fer de lance de l’attaque du Real Madrid sur le terrain de Villarreal ce samedi. Mais en Espagne, et en particulier dans la capitale, c’est la situation contractuelle du Ballon d’Or 2021-2022 qui interpelle. S’il rappelle à chaque occasion son attachement à la Casa Blanca, notamment lors de son but du week-end dernier où il a embrassé l’écusson du club, KB9 n’a toujours pas signé de prolongation de contrat. Le 1er janvier est passé et il est libre de discuter avec le club de son choix sans passer par Florentino Pérez en cette période de mercato. Ce dernier ne s’inquiète pas trop, il a souvent géré des situations similaires, et ceux qui ont voulu faire un bras de fer avec lui, comme Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos par exemple, ont très souvent perdu.

Le Ballon d'Or a tout changé pour Benzema

Au mois de juin, il y aura donc sept joueurs du Real Madrid qui seront libres de partir si aucun nouveau contrat n’est signé. C’est notamment le cas de plusieurs cadres comme Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema. Concernant le Français, l’inquiétude grimpe chez les socios, qui s’étonnent d’entendre toujours des propos rassurants comme quoi tout est bouclé, mais toujours rien d’officiel. Le Ballon d’Or remporté par l’ancien lyonnais aura changé la donne, et les exigences financières de KB9. Selon Sport, chez les groupes de supporters, on se demande pourquoi le club ne boucle pas ces prolongations histoire de passer une fin de saison plus tranquille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Des interrogations qui sont corroborées par Edu Aguirre, journaliste pour El Chiringuito. « Je ne comprends pas pourquoi la prolongation n’est pas bouclée. On me dit dans l’entourage des joueurs que tout le monde est tranquille, mais j’ai des doutes », a livré le suiveur du Real Madrid dans l’émission vedette de la TV espagnole. Concernant Benzema, le fait que Manchester United soit prêt à lui faire un pont d’or pour le faire venir change forcément un peu la donne. Si son souhait est toujours de rester dans la capitale espagnole, il se dit qu’il a tout intérêt également à faire monter les enchères pour obtenir ce qu’il souhaite. Et plus qu’un salaire, c’est un contrat de deux ans dont rêve le natif de Bron, qui se heurte pour le moment à la fermeté de Florentino Pérez dans cette requête. Il reste à savoir jusqu’à quel point peut aller ce bras de fer, alors que, sportivement, Benzema ne semble pas plus dérangé que cela par cette incertitude concernant son avenir.