Mercato : ASSE, OM, Rennes, Flavien Tait fonce vers l’Allemagne

Révélation de la saison au sein du SCO, Flavien Tait possède un bon de sortie et a, à priori, l’intention de s’en servir.

Ses qualités lui avaient permis de taper dans l’œil de Marseille notamment sur le marché des transferts, les dirigeants olympiens le classant parmi les bons coups à réaliser sur le secteur français. Dernièrement, Rennes et Saint-Etienne étaient entrer dans la danse avec des intentions encore plus prononcées.

Mais c’est loin de notre championnat que l’ailier semble se diriger. Selon France Football, c’est le Borussia Mönchengladbach qui est actuellement en pole position pour le recruter. Les deux clubs discutent déjà du montant du transfert, et ont donc pris de l’avance sur les formations françaises, qui n’étaient pas encore arrivées jusque-là. L’affaire pourrait se conclure entre 6 et 8 ME.