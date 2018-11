Mercato : Antoine Griezmann annonce sa dernière destination en carrière !

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen, Foot Mondial.

Même s'il s'épanouit pleinement à l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann ne se voit pas finir sa carrière en Liga.

Lors du dernier mercato estival, Antoine Griezmann a bien failli quitter l’Atlético. Courtisé par le FC Barcelone, l'attaquant de 27 ans avait finalement décidé de rempiler pour une cinquième saison chez les Colchoneros, dans l'objectif d'aller décrocher la Ligue des Champions 2019 dans son Estadio Metropolitano. Mais ce n'est pas pour autant que le champion du monde envisage de faire de vieux os à Madrid. Malgré le fait qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en 2023 pendant le Mondial russe, Grizi ne finira effectivement pas sa carrière aux côtés de son mentor Diego Simeone à l'Atléti.

« Je veux jouer en MLS, j’aimerais finir ma carrière là-bas. C’est très différent d’ici. Les Américains ont un autre état d’esprit. J’aime la NBA et tout son côté show-business. J’apprécie aussi beaucoup le football américain. Et puis, personne ne me reconnaît quand j’y vais, ça aide aussi », a expliqué, sur ESPN, Griezmann, qui se projette donc déjà sur un bail final aux Etats-Unis, où il réaliserait son rêve d'imiter son idole David Beckham, parti un temps au Los Angeles Galaxy. Mais en attendant son dernier baroud d'honneur dans un pays qu'il chérit tant, l'international tricolore a encore de belles années devant lui, à l’Atlético... ou ailleurs en Europe.