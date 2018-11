Mercato : 5 ME pour une révélation suédoise, l’OL est dans la course

Dans : Mercato, OL, LOSC, Monaco.

Souvent loué pour la qualité et l’efficacité de son centre de formation, l’Olympique Lyonnais a récemment renforcé sa cellule de recrutement pour être encore plus opérationnel en ce qui concerne la qualité de son recrutement des jeunes joueurs. C’est de cette façon que le club rhodanien a déniché une pépite suédoise qui a un certain succès depuis ses débuts professionnels. Jack Lahne (en jaune sur la photo) fait le bonheur du club de Brommapojkarna, avec qui il avait découvert la D1 suédoise à seulement 16 ans la saison passée.

Désormais âgé de 17 ans, il a visiblement trouvé ses marques puisqu’il a inscrit quatre buts cette saison au sein d’une équipe en grande difficulté et désormais reléguée. Ses qualités de vitesse ont en tout cas tapé dans l’œil de nombreux clubs européens venus le superviser affirme la presse suédoise, qui évoque Wolfsburg, Copenhague, Cologne et plusieurs clubs anglais. Mais de son côté, Foot Mercato annonce que Lille a déjà supervisé le joueur, et que Lyon et Monaco le surveillent également de près. Un joli embouteillage qui montre que personne n’a envie de laisser passer un joueur qui va probablement être vendu puisque Brommapojkarna descend en D2 suédoise. Les dirigeants espèrent en récupérer 5 ME.