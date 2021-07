Mercato : 25 matchs, 30 ME, Aston Villa débarque en L1

Dans : Mercato.

Les clubs anglais n’ont pas attendu la crise sanitaire et audiovisuelle pour débarquer en Ligue 1 et y faire leurs achats.

Les dépenses sont souvent copieuses, et l’offre devient impossible à refuser pour les clubs français. Néanmoins, même pour les formations de Premier League, la prudence est parfois de mise, le récent achat de Nicolas Pépé par Arsenal a aussi permis de démontrer que le succès n’était pas toujours au rendez-vous. Mais à Aston Villa, on se prépare à perdre la vedette locale Jake Grealish, pour un montant qui pourrait dépasser les 100 ME. Avec cet argent, le club de Birmingham a visiblement décidé d’investir en France, et pas forcément sur l’un des joueurs les plus connus de la Ligue 1. The Athletic révèle ainsi qu’Aston Villa compte miser très gros sur Pape Matar Sarr.

Le jeune milieu de terrain du FC Metz a épaté pour sa découverte de l’élite en France, mais il ne compte que 25 matchs au compteur. Pas un problème pour les Villains, qui pourraient monter jusqu’à 30 ME si les discussions avec le FC Metz devaient se poursuivent sur des bases aussi élevées. Le but pour Aston Villa est de ne pas laisser passer cette opportunité jugée énorme, avec le recrutement du joueur de 18 ans seulement. Il faut dire que les Anglais se sont passés le mot, et Newcastle comme Norwich, promu en Premier League, ont ciblé Pape Matar Sarr. Mais Aston Villa, qui se prépare à un mercato ambitieux, a visiblement l’intention de frapper fort cet été. Et c’est Metz qui pourrait en profiter, seulement un an après avoir fait venir l’international U17 sénégalais depuis Génération Foot, l’institution satellite du club lorrain au sein du Sénégal.