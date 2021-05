Mercato : 105 ME de gâchis, le Barça est cash avec Dembélé

Dans : Mercato.

Acheté pour 105 ME lors de l’été 2017, afin de faire oublier Neymar, Ousmane Dembélé a traversé ces quatre dernières saisons de manière sporadique.

L’attaquant français a eu beau avoir quelques éclairs cette saison, et même prendre les devants sur Antoine Griezmann, il ne fait pas partie des joueurs indispensables aux yeux de Ronald Koeman. Ses dirigeants aimeraient le prolonger pour éviter un départ gratuit à l’été 2022, mais comme le révèle Sport, l’international français refuse pour le moment toute discussion avec le club catalan. Et cela pourrait déboucher sur une décision forte, à savoir la mise sur le marché de l’ancien rennais, qui possède une dernière fenêtre pour partir cet été. Après cela, ce sera surement le départ sans contrepartie pour un joueur à plus de 100 ME, ce qui ferait très mal à la direction barcelonaise. Pour le moment, Ousmane Dembélé n’a pas affiché le désir de quitter le Barça, même si le fait qu’il soit redevenu un remplaçant aux yeux de Ronald Koeman, pourrait finalement l’inciter à changer d’avis.