José Mourinho refuse l'Arabie Saoudite et le Real Madrid ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec la Roma en juin prochain, José Mourinho est parfois cité comme un potentiel successeur de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Trois ans après sa nomination, José Mourinho s’apprête à quitter l’AS Roma, où il aura gagné la Conférence League et disputé une finale d’Europa League. Le bilan du Portugais à la tête du club de la Louve est plutôt positif, même si la saison en cours est plus difficile. Globalement, le Special One a tout de même réussi à se refaire une belle cote grâce à son passage à la Roma, à tel point que le Real Madrid pense à lui pour prendre la succession de Carlo Ancelotti, lui aussi en fin de contrat. Pressenti pour occuper le banc de la sélection brésilienne à partir de la saison prochaine, le coach italien va laisser un grand vide du côté de la Casa Blanca. Outre le nom de José Mourinho, ceux de Roberto de Zerbi ou encore de Xabi Alonso ont filtré pour l’avenir du Real Madrid.

🚨🇸🇦 José Mourinho: “I think one day I will join Saudi Pro League. I think I will go and coach there, yes”.



“But that day won’t be tomorrow or after tomorrow…”, he told Rai1. pic.twitter.com/MfKRgH4mmp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023

Interrogé par le Corriere dello Sport, José Mourinho a répondu à l’intérêt madrilène ainsi qu’à celui de l’Arabie Saoudite, où il est souvent cité. « Le Real Madrid ? Quand on a un super entraîneur, pourquoi faut-il penser à quelqu’un d’autre ? Je connais très bien Florentino Pérez, c’est un homme intelligent. Je le dis en tant que madridista et en tant qu’ancelottista, j’espère que la saison sera fantastique et qu’Ancelotti restera parce qu’il est parfait pour le Real Madrid. Ancelotti au Brésil ? Seul un imbécile quitterait le Real, si le Real le veut. Et le seul imbécile, c’est moi, je suis sûr qu’au premier signe de Florentino, Carlo restera » a indiqué José Mourinho, faisant clairement comprendre qu’il regrettait son départ du Real Madrid mais qu’un retour était improbable, voire impossible. Et quant à un potentiel départ vers l’Arabie Saoudite, sa réponse est là aussi très claire. « Des offres de l’Arabie ? Je pense qu’un jour je partirai là-bas, mais ça ne veut pas dire demain ou après-demain » a prévenu José Mourinho. Reste maintenant à savoir où coachera le Special One la saison prochaine, après son passage plus que correct sur le banc de l’AS Roma.