Manchester City imite le PSG, priorité à Haaland

L’avenir de Kylian Mbappé se jouant probablement entre le Real Madrid et le Paris SG, avec un gros avantage pour le club espagnol, le suspense est beaucoup plus important en ce qui concerne la future destination de Erling Haaland.

En ce mois de janvier, cela part littéralement dans tous les sens. Le Real Madrid a la volonté de recruter à la fois Mbappé et Haaland pour se créer une attaque nouvelle génération capable de ramener la Maison Blanche sur le toit de l’Europe. De son côté, le FC Barcelone a surpris tout le monde ces derniers jours lors de la présentation de son nouvel attaquant Ferran Torres, puisque le président Joan Laporta a bien fait comprendre que tous les meilleurs joueurs au monde intéressaient le Barça, y compris Erling Haaland qui a discuté avec les dirigeants catalans l’été dernier lorsque son père a fait le tour des clubs européens.

Le PSG mise Raiola, City sur le père d'Haaland

Encore plus récemment, le PSG s’est brutalement réveillé dans ce dossier, faisant le choix de passer par Mino Raiola, l’agent du Norvégien, pour se remettre dans la course et promettre une montagne d’or si jamais une place en attaque se libérait. Une recrue de choix pour compenser le possible départ de Kylian Mbappé. Et ce vendredi, The Athletic annonce que Manchester City a fait de Erling Haaland sa priorité pour cet été. Pep Guardiola, qui a longtemps joué sans avant-centre, aimerait attirer le joueur du Borussia Dortmund, et compte discuter sérieusement avec lui dans les prochaines semaines.

Une destination qui n’est pas anodine pour Haaland, grand fan de Manchester City pour qui son père a joué. La proposition des Citizens pourrait être copieuse, d’autant qu’ils n’ont pas l’intention de se renforcer et de dépenser cet hiver au mercato. La vente de Ferran Torres a permis de faire rentrer de l’argent dans les caisses, avec au final une très bonne opération comptable pour un remplaçant. De quoi lutter avec le PSG et les autres et livrer une bataille qui promet d’être dantesque pour s’offrir les chers services d’Erling Haaland.