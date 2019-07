Man United : Pogba est heureux, Solskjaer recadre Raiola et le Real

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Malgré sa sortie médiatique le mois dernier, Paul Pogba n’a pas convaincu Manchester United de le transférer cet été.

Le milieu de terrain, qui rêve de rejoindre le Real Madrid, ou de retrouver la Juventus Turin, a dû partir en stage de préparation avec les Red Devils en Australie. De quoi agacer son agent Mino Raiola qui commence à mettre la pression sur le club mancunien, en réclamant « une solution satisfaisante pour toutes les parties. » Mais ses déclarations n’intéressent pas le manager Ole Gunnar Solskjaer, qui a envoyé un message aux prétendants du Français.

« Les agents parlent tout le temps. Ce que je sais, c'est que nous n'avons reçu aucune offre d'aucun club. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet, a confié le Norvégien. Paul est un mec top. Un grand professionnel qui n'a jamais posé le moindre problème et a un coeur en or. » Au passage, le technicien en a profité pour démentir des tensions entre Pogba et Jesse Lingard, séparés par Victor Lindelöf dans une vidéo publiée par MU.

Quelle bagarre ?

« Paul et Jesse qui se promènent, ça a été décrit comme une bagarre. Je sais que vous êtes ici pour vendre des journaux et des histoires, mais il n'y a rien, aucun problème entre les garçons, a-t-il tempéré. Ils sont professionnels. La pré-saison a été très très bonne jusqu'à présent. » Autrement dit, Manchester United fait comme si de rien n’était malgré les envies d’ailleurs de l’international tricolore.