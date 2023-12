Maignan attendu au Bayern, Milan est en grand danger

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Mike Maignan est une référence à son poste depuis quelques années maintenant. Si l'AC Milan compte bien le garder, le portier de l'équipe de France a quelques touches en Allemagne.

La direction de l'AC Milan connait l'importance de compter Mike Maignan dans son effectif. L'ancien gardien de but du LOSC évolue à un niveau satisfaisant mais surtout constant depuis son arrivée en Lombardie. Avec son nouveau statut de portier de l'équipe de France, il peut aussi se montrer sur la scène internationale. De quoi attirer l'oeil de certains clubs, qui réfléchissent à passer à l'action. C'est notamment le cas du Bayern Munich. Et ce malgré les récentes prolongations de contrat de Manuel Neuer et Sven Ulreich.

Maignan, départ en vue ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOSC (@losclive)

Selon les informations de Sky Sport Allemagne, les Bavarois réfléchissent à passer à l'action pour recruter Mike Maignan. La direction allemande sait que le gardien lombard et son club ne parviennent toujours pas à un accord pour une prolongation de son contrat, qui expire en juin 2025. Et le cas Sandro Tonali l'a démontré dans le passé, aucun joueur milanais ne semble destiné à rester en cas de belle offre d'un club. Car Milan ne bradera pas Mike Maignan et un montant de près de 50 millions d'euros sera nécessaire pour le lâcher. A ce prix, pas sûr que le Bayern saute sur l'occasion. A moins que les champions d'Allemagne ne soient persuadés de tirer le gros lot avec Mike Maignan. La menace rode en tout cas et les Italiens seraient bien inspirés de régler les choses au plus vite, sous peine de se faire chiper l'un des meilleurs gardiens du monde. Pas mal de choses laissent penser que l'ancien du LOSC voudra régler son avenir avant l'Euro 2024 en Allemagne, première grande compétition qu'il disputera avec l'équipe de France.