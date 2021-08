Lukaku et l'Inter craquent, Chelsea dépasse 100 millions d'euros !

Dans : Mercato.

L'Inter Milan semblait inflexible face aux offres transmises pour s'offrir Romelu Lukaku. Mais Chelsea a encore augmenté sa proposition et le départ de l'attaquant belge semble désormais très probable. C'est le choc chez les supporters Nerazzurri.

Après avoir largement contribué à la conquête du titre de champion d’Italie par l’Inter, Romelu Lukaku pourrait reprendre la saison sous le maillot de Chelsea. On sait que Thomas Tuchel tente de convaincre ses dirigeants de faire revenir à Stamford Bridge l’attaquant de l’Inter, lequel avait rejoint les blues en 2011 en provenance d’Anderlecht pour 15 millions d’euros, et qui ensuite avait signé à Everton en 2014 pour le double. En 2019, les dirigeants de l’Inter avaient, eux, payé 74 millions d’euros à Manchester United pour lui prendre son solide buteur, et ils ne le regrettent pas. Sportivement, l’international belge a permis au club lombard de renouer avec le Scudetto, et financièrement il va probablement leur permettre de frapper fort. Ce mercredi, l’ensemble des médias sportifs italien le confirme, si l’Inter a dit non à Chelsea dans un premier temps, le vainqueur de la Ligue des champions est revenu à la charge avec une offre supérieure.

Cette proposition financière serait désormais largement plus haute que les 100 millions d’euros proposés dans un premier temps, et heureusement puisque l’Inter réclame 130 millions d’euros pour Romelu Lukaku. « Vers un adieu pour Lukaku », « Chelsea monte son offre, Lukaku réfléchit », « Lukaku, un air d’adieu, Chelsea fait une offre choc, 100ME plus Alonso et l’Inter vacille », sont quelques-uns des grands titres de la presse italienne. Les propriétaires chinois de l'Inter pourraient donc rapidement se mettre autour d'une table avec Roman Abramovitch afin de vite finaliser un accord. De son côté, le buteur belge aurait déjà négocié son prochain contrat, et on évoque un salaire multiplié par deux, soit plus d'un million d'euros par mois, pour celui qui a marqué 47 buts en Serie A depuis qu'il a rejoint les Nerazzurri. De quoi évidemment le faire réfléchir sur un retour en Premier League à Chelsea.