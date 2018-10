Le Real s'est planté avec Cristiano Ronaldo, une légende du Barça accuse

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Cet été, le Real Madrid a surpris pas mal de monde en acceptant de vendre Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin pour plus de 100ME.

Un départ d’autant plus surprenant que Florentino Pérez n’a pas souhaité recruter pour remplacer le Portugais. Les noms de Mbappé, Neymar ou encore Hazard et Kane avaient filtré, mais personne n’est arrivé. Au vu du début de saison catastrophique du Real Madrid, il est désormais facile de constater que l’état-major du club merengue a fait une énorme erreur. Et l’ancienne légende du Barça, Carles Puyol, ne s’est pas gêné pour enfoncer cette porte ouverte.

« Lorsque le meilleur joueur s’en va, il est logique que l’équipe soit en difficulté. Elle doit trouver des solutions, une autre façon de jouer. Le Real Madrid dépendait beaucoup des buts de Cristiano, et il doit maintenant le remplacer par d’autres joueurs et trouver une autre façon de jouer. C’est un travail pour les joueurs et l’entraîneur » a confié dans AS l’ancien capitaine du FC Barcelone, qui ne comprend pas vraiment comment le Real Madrid a pu se séparer de CR7 sans le remplacer. Que l’ex-international espagnol se rassure, il n’est pas le seul…