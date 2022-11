Le meilleur Argentin depuis Messi, le Real fonce dessus

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid lorgne déjà sur certains profils pour venir renforcer ses rangs. La direction merengue croit avoir découvert un nouveau potentiel à la Leo Messi.

Si le Real Madrid n'a pas trop fait de folies ces dernières années sur le marché des transferts, les champions d'Europe n'en restent pas moins intéressés par les nouveaux prodiges de demain. Florentino Pérez sait que l'équipe de Carlo Ancelotti se fait de plus en plus vieillissante. Raison pour laquelle des joueurs comme Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni ou encore Vinicius Jr ont signé. Mais le chantier reste encore important, avec des remplaçants à trouver à Luka Modric, Toni Kroos ou encore Karim Benzema. En plus de vouloir le recrutement d'Endrick, nouveau Neymar évoluant à Palmeiras, le Real Madrid veut aussi s'offrir les services du nouveau... Leo Messi.

Le Real Madrid sur tous les fronts

And it's 16 year old Gianluca Prestianni, who already has a goal, now gets an assist and it's 2-0 Argentina U17 vs. Uruguay. This via @sudanalytics_. 🇦🇷pic.twitter.com/k7VI289t35 — Roy Nemer (@RoyNemer) July 13, 2022

Selon les informations relayées par El Nacional, le Real Madrid aime beaucoup le profil de Gianluca Prestianni. L'Argentin de 16 ans seulement évolue du côté de Vélez Sarsfield. Profil rapide et technique, il est déjà international U17 et a goûté à une compétition comme la Copa Libertadores. Son potentiel est énorme et le Real Madrid ne veut apparemment pas manquer l'occasion. D'après Marca, son représentant, Rolando Zárate, s'est rendu à plusieurs reprises dans les bureaux de Florentino ces derniers mois. Pour le moment, une arrivée proche de Prestianni au Real Madrid n'est pas possible, puisque le joueur n'aura que 17 ans en janvier et que le club espagnol devra attendre sa majorité. Mais les pions semblent déjà placés par les champions d'Europe. Reste à savoir combien demandera Vélez Sarsfield pour se séparer de son prodige, alors que Prestianni ne sera pas bradé. Mais à l'instar de Vinicius, mettre le prix en vaut sûrement le coup, même si le dossier Endrick prend aussi de la place. Les fans du Real Madrid veulent en tout cas des nouveaux prodiges. Quid également de Kylian Mbappé, dont le nom devrait revenir sous peu dans la presse espagnole concernant un transfert au Real Madrid...