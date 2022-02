La demande étonnante du Real Madrid à Haaland

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Dans l’ombre de Kylian Mbappé, Erling Haaland n’est pour le moment pas désiré l’été prochain au Real Madrid. Les Madrilènes veulent que le Norvégien du Borussia Dortmund vienne à l’issue de son contrat en juin 2024.

Si le Real Madrid peut s’offrir Kylian Mbappé et Erling Haaland, les deux stars planétaires ne devraient pas arriver en même temps en terres madrilènes. Fixé sur le Parisien, Florentino Pérez veut retarder l’arrivée du prodige norvégien, déjà buteur à seize reprises en quatorze matchs de Bundesliga. Le Daily Star au Royaume-Uni confirme cette nouvelle stratégie du Real. « Le Real Madrid essaie de convaincre Erling Haaland de rester au Borussia Dortmund jusque 2023 voire l'été 2024 afin de pouvoir le recruter » affirme le média britannique. Arrivé au Borussia Dortmund en 2020, le buteur norvégien de 21 ans est rattaché à une clause libératoire de 75 millions d’euros. Une clause qui passerait donc aux oubliettes en cas de venue dans deux ans. D’après la Cadena SER, cinq clubs (Bayern, PSG, Barça, City et Real) sont disposés à faire une offre à Mino Raiola pour son petit protégé auteur de 80 buts en 79 matchs avec le Borussia Dortmund.

Haaland, un avenir chamboulé par les Glasgow Rangers ?

🛑 | Erling Haaland 🇳🇴 aurait 5 offres sur la table : Le #PSG, Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et le Bayern Munich



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 City serait en pôle position



🇪🇸 Le R. Madrid lui demanderait d’attendre 1 an, expliquant que Mbappé serait LA star de l’équipe



📲 @PacojoSER pic.twitter.com/13BbxZfM8Z — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 23, 2022

Et si Erling Haaland devait prendre une décision ce vendredi ? D’après les informations données par les médias allemands et espagnols, le futur du Norvégien se jouera sur cette rencontre malgré son absence à la suite d’un problème musculaire qui dure depuis le 22 janvier. Défait (4-2) au Signal Iduna Park par les Glasgow Rangers en barrage de Ligue Europa, les pensionnaires de la Ruhr risquent l’élimination ce jeudi à l’Ibrox Stadium. Si cette dernière a lieu, l’international norvégien aux 15 caps et 12 buts devrait vite prendre une décision sur sa future destination, le BVB ne faisant plus le poids en Coupe d’Europe contrairement à l’ancien de Salzbourg (23 buts en C1 depuis 2019). A défaut de faire l’exploit sur le terrain chez les Rangers, le BVB devra aussi accomplir l’exploit de garder sa star.