L1 : Edouard Mendy de retour, l'info surprise du mercato

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Depuis la saison 2020/2021, Edouard Mendy a changé de dimension en signant à Chelsea. Le portier sénégalais est immédiatement devenu l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. Mais alors que les Blues proposent une offre de prolongation à Mendy, ce dernier pourrait plutôt opter pour un retour en Ligue 1.

Après deux excellentes saisons avec Chelsea, l'euphorie est retombée pour Edouard Mendy. Victime de pépins physiques en début de saison, l'ancien joueur du Stade Rennais a été relégué en tant que deuxième gardien dans la hiérarchie, derrière Kepa Arrizabalaga. Le portier espagnol avait été recruté pour 80 millions d'euros lors du mercato estival en 2018. Le plus gros montant de l'histoire pour un gardien de but. Kepa a été remplaçant de Mendy pendant ses deux dernières saisons mais a su prendre son mal en patience et reprendre sa place de titulaire. Malgré ce changement, Chelsea souhaite prolonger Edouard Mendy selon les informations du journal The Sun.

Mendy refuse l'offre de Chelsea, Nice et Monaco à l'affût

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Edouard Mendy (@edou_mendy)

Les dirigeants anglais veulent proposer un contrat de six ans au Sénégalais. Une proposition refusée par Mendy, car il trouve que son salaire, deux fois inférieur à celui de Kepa, est trop bas. Des clubs de Ligue 1 sont prêts à profiter de cette situation conflictuelle. Le média anglais affirme également que le Milan AC mais également l'OGC Nice et l'AS Monaco souhaitent faire revenir Edouard Mendy en Ligue 1. Le meilleur gardien de l'année en 2021 n'est pas considéré à sa juste valeur à Chelsea et il souhaite obtenir une meilleure considération, quitte à rejoindre un club moins huppé. Si Chelsea ne revoit pas son offre à la hausse et n'offre pas plus de temps de jeu au portier de 30 ans, il n'est pas impossible que Mendy songe à quitter le club londonien et envisage un retour dans le championnat français.