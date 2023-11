50 millions d’euros ou le Real Madrid, José Mourinho en plein doute

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’AS Roma en juin prochain, José Mourinho va quitter le club de la Louve et commence déjà à préparer son avenir. En quête d’un successeur à Carlo Ancelotti, le Real Madrid pense au « Special One ».

Après trois ans passés sur le banc de l’AS Roma, avec plus ou moins de réussite en fonction des saisons, José Mourinho va quitter le club de la Louve en juin prochain. En fin de contrat, le Special One ne prolongera pas l’aventure à Rome, où il aura tout de même réussi à remporter un trophée européen avec la Conférence League, un succès qui a mis plus de 100.000 supporters de la Roma dans les rues. Une belle victoire pour José Mourinho, même si la suite de l’aventure a été moins glorieuse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jose Mourinho (@josemourinho)

La réputation du technicien portugais reste toutefois excellente sur le marché des entraîneurs, à tel point que le Real Madrid pense à l’ex-entraîneur de Chelsea et de l’Inter Milan pour prendre la succession de Carlo Ancelotti en juin prochain. Selon les informations de Todo Fichajes, José Mourinho est l’un des coachs ciblés par Florentino Pérez au même titre que Xabi Alonso ou encore Zinedine Zidane. Reste maintenant à savoir si José Mourinho, qui n’est sans doute pas le choix n°1 du Real Madrid pour le poste d’entraîneur en juin 2024, donnera sa priorité au club merengue au risque d’attendre un appel de Florentino Pérez et de ne pas être le candidat retenu.

L'Arabie Saoudite ou le Real Madrid pour Mourinho ?

Le dilemme est compliqué d’autant que dans le même temps, José Mourinho dispose d’offres colossales en provenance de l’Arabie Saoudite. Al-Ahli est prêt à mettre le paquet pour recruter l’entraîneur star du 21e siècle en lui proposant un salaire atteignant les 50 millions d’euros, une rémunération six ou sept fois supérieurs avec ce que le Real Madrid sera en mesure de lui proposer. Les semaines à venir vont donc être difficiles pour José Mourinho, qui va devoir continuer à assurer à la Roma tout en se projetant sur l’avenir avec une décision cruciale à prendre.