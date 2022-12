Esp : Mbappé ou Haaland, la nouvelle star du Real a voté

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, le Real Madrid a confirmé l’accord avec Palmeiras pour la signature d’Endrick, qui rejoindra l’Espagne en 2024.

Un très joli coup de la part du Real Madrid dans la mesure où Endrick était convoité par plusieurs cadors européens à l’instar par exemple du PSG. C’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise avec un transfert avoisinant les 35 millions d’euros bonus compris pour Endrick, lequel rejoindra son nouveau club en 2024. Dans les mois à venir, le champion d’Espagne en titre pourrait continuer à renforcer son attaque et logiquement, deux noms reviennent en boucle : Erling Haaland… et Kylian Mbappé. Les prestations XXL de l’attaquant du PSG à la Coupe du monde ne sont pas passées inaperçues du côté de Florentino Pérez, lequel rêve toujours de recruter Kylian Mbappé. D’un autre côté, Erling Haaland est perçu comme le successeur idéal de Karim Benzema dans une véritable position d’avant-centre. Mais le Real Madrid sait déjà qu’il n’aura pas les moyens de recruter les deux stars.

Endrick veut jouer avec Mbappé au Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Endrick (@endricki)

Dès lors, il faudra faire un choix entre Mbappé et Haaland et selon le site Defensa Central, Endrick a un avis bien tranché à ce sujet. En effet, la nouvelle recrue du Real Madrid ne serait pas vraiment favorable à la venue d’Erling Haaland chez les Merengue. Au contraire, la star de Palmeiras est très emballée à l’idée de jouer avec Kylian Mbappé, qu’il considère depuis ses débuts en professionnel comme un modèle. Lors des discussions avec le Real Madrid dans l’optique de sa signature, Endrick a d’ailleurs évoqué ce point avec Florentino Pérez et avec les dirigeants merengue. Pour le crack brésilien de 16 ans, il serait donc vécu comme une grosse désillusion que Kylian Mbappé ne rejoigne pas le Real Madrid dans les deux à venir. Florentino Pérez sait donc ce qu’il a à faire pour combler sa nouvelle pépite. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé est dans l’optique de rejoindre le Real, lui qui est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024 pour le moment.