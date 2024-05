Erik Ten Hag viré, Man United fonce sur Xavi ‍!

Contesté à Manchester United, Erik Ten Hag s'est offert une belle revanche samedi en raflant la Cup. Suffisant pour rester en poste ? Pas vraiment. Le Néerlandais est plus que jamais menacé surtout avec les entraîneurs disponibles sur le marché.

Résistance pour garder son poste ou liberté de parole d'un condamné au licenciement ? Erik Ten Hag a surpris son monde samedi soir avec une déclaration agressive envers sa propre direction. Celle-ci envisage de le virer cet été, ce que le Néerlandais ne comprend pas. Vainqueur de la Cup samedi contre Manchester City, l'entraîneur des Red Devils a affirmé son intention de rester manager de Manchester United la saison prochaine. Mais, tous les médias européens sont formels, Erik Ten Hag est sur un siège éjectable surtout avec la prise de pouvoir progressive de Jim Ratcliffe dans le capital du club mancunien.

Le site Fichajes en est certain et balance déjà les noms des entraîneurs ciblés pour succéder à Erik Ten Hag. Il y aurait Kieran McKenna, jeune entraîneur qui a fait remonter Ispwich Town en Premier League. Le deuxième nom cité est celui de Thomas Tuchel désormais ex-entraîneur du Bayern Munich. Enfin, Xavi Hernandez entrerait aussi dans la danse à Manchester United.

🚨 Xavi has joined the shortlist to replace Erik ten Hag at Manchester United.



