Vainqueur de la Cup, Ten Hag crache sur Man United ‍!

Manchester United a sauvé sa saison ce samedi. Les Red Devils ont battu Manchester City 2-1 en finale de la Cup. Une surprise qui soulage Erik Ten Hag et lui donne un moyen de faire taire ses détracteurs.

Une bonne note finale avant les adieux. Pour ce qui s'apparente à son dernier match sur le banc de Manchester United, Erik Ten Hag est allé gagner la Cup ce samedi face à l'ogre Manchester City. Un succès qui soulage les Red Devils, 8es de Premier League mais finalement qualifiés en Ligue Europa sur le gong. Très critiqué après deux ans à Manchester United et notamment cette saison galère, Erik Ten Hag a savouré son succès. Après le match, il a taclé ses détracteurs y compris en interne. Le probable futur licencié met en avant son palmarès solide chez les Red Devils. « Deux trophées en deux saisons et trois finales… pas mal. S'ils ne veulent plus de moi, j'irai ailleurs et je gagnerai des trophées. C'est ce que j’ai l’habitude de faire », a t-il lâché ironiquement visant sa direction.

