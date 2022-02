Dybala au Barça, le transfert surprise

Le FC Barcelone a peut-être retrouvé un Argentin pour son attaque. En effet, il se murmure de plus en plus que Paulo Dybala pourrait débarquer en Catalogne l'été prochain, c'est en tout cas le souhait du joueur.

Malgré ses problèmes financiers avec notamment des dettes et une masse salariale colossale, le FC Barcelone continue son chemin vers la reconstruction. Après un mercato hivernal intéressant avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, les Catalans restent toujours à l'affût de bons coups pour améliorer leur attaque. À l'instar du Gabonais arrivé libre d'Arsenal, un autre joueur de talent pourrait arriver au Barça sans que le club blaugrana ne sorte le carnet de chèques. Il s'agit de l'Argentin de la Juventus Paulo Dybala.

En effet, la Joya (le bijou) comme on le surnomme est parti pour quitter Turin très prochainement. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin n'a toujours pas prolongé et ne compte pas le faire d'ailleurs. Il veut voir ailleurs et les prétendants ne manquent pas pour celui qui était venu dans le Piémont de Palerme contre 41 millions d'euros à l'été 2015. L'Inter Milan, Manchester City et surtout Tottenham sont sur le coup pour le signer mais le joueur lui rêve d'aller à Barcelone.

Paulo Dybala is willing to sign for Barcelona for free in the summer, although it is not his first choice and Barça have other priorities.



