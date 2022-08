Cristiano Ronaldo invité à faire comme Platini et Zidane !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Cristiano Ronaldo vit sûrement les heures les plus sombres de sa carrière de joueur. Le Portugais n'est plus titulaire à Manchester United et aucun autre club ne veut l'acheter malgré ses demandes. Jean-Michel Larqué a trouvé la solution pour la star de 37 ans.

Relégué au second plan. Pendant 15 ans, le football mondial a quasiment tourné autour de Cristiano Ronaldo. Joueur majeur de son époque avec Lionel Messi, il trônait au sommet des classements collectifs et individuels. Mais, cette époque est révolue depuis son retour à Manchester United. Empêtré dans les difficultés sportives de son club, CR7 n'est plus considéré par son club, ni par aucun autre. Depuis le début de la saison, il doit surtout squatter le banc de touche. Ses envies d'aller voir ailleurs se sont elles heurtées à l'absence de clubs intéressés par son profil.

Ronaldo ne gâche rien, arrête-toi plutôt demande Larqué

La carrière en club du Portugais se heurte à un mur. Les prochains mois s'annoncent frustrants et sans un débouché intéressant. Une fin de carrière pas du tout imaginée par CR7, si soucieux de l'image qu'il va laisser après sa carrière. Ronaldo est-il en train de rater ses adieux au football ? Sans aucun doute pour Jean-Michel Larqué. Pour le consultant RMC, la star portugaise n'a qu'une solution : imiter Michel Platini et Zinedine Zidane en arrêtant sa carrière au sommet.

🎙 Jean-Michel Larqué : "J'ai toujours admiré que Platini se retire en pleine gloire. Que Zidane s'arrête sur une finale de Coupe du monde. C'est fabuleux. Ronaldo, malheureusement, on ne retiendra pas sa fin de carrière, et heureusement pour lui. Tourne la page Cristiano..." pic.twitter.com/qRqLNja3Ss — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 30, 2022

« Je trouve que c’est un garçon qui a du mal à tourner la page. Alors qu’il n’avait pas son âge (celui de Ronaldo), j’ai toujours admiré qu’en pleine gloire Michel Platini se retire, que Zinedine Zidane se retire sur une finale de coupe du monde même s’il a été expulsé. C’est fabuleux ! Je vous l’accorde on ne retiendra pas sa fin de carrière et heureusement pour lui. On retiendra les grandes heures de Cristiano. Mais tourne la page Cristiano, tourne la page », a t-il développé en interpellant le Portugais. On peut imaginer un tel scénario après le Mondial au Qatar pour beaucoup de joueurs, mais pas pour Ronaldo. Connaissant l'orgueil de CR7, est-il possible qu'il tourne la page s'il se sent encore bien physiquement ? Pas sûr du tout.