Cristiano Ronaldo prend une énorme gifle

Sorti en larmes de la Coupe du monde 2022, Cristiano Ronaldo attend des offres pour relancer sa fin de carrière. Le Portugais espère rebondir au sein d’une équipe qualifiée en Ligue des Champions. Mais face au silence des clubs européens, l’attaquant libre de tout contrat doit se rendre à l’évidence.

En provocant la rupture de son contrat à Manchester United, Cristiano Ronaldo pensait se retrouver dans une situation idéale. Un attaquant de son calibre gratuit ne pouvait qu’attirer l’attention sur le marché des transferts, a dû penser le quintuple Ballon d’Or. Seulement voilà, tout ne se passe pas comme prévu. Le Portugais, sorti en larmes après l’élimination en quarts de finale du Mondial 2022 contre le Maroc (1-0), constate que les offres attendues n’arrivent toujours pas.

Cristiano Ronaldo a pour ambition de poursuivre sa carrière dans une équipe encore en lice en Ligue des Champions. Mais selon les informations du quotidien As, aucun club européen ne s’est manifesté. Pour le moment, CR7 n’a que deux options qui l’obligeraient à s’exiler. On sait que le club saoudien d’Al-Nassr lui a proposé un pont d’or. Et du côté du Qatar, Al-Saad est également prêt à l’accueillir. Sans doute une énorme déception pour Cristiano Ronaldo.

Ronaldo s'est enfoncé

Depuis quelques jours, l’ancien joueur du Real Madrid s’entraîne seul en profitant des installations des Merengue, qui ne lui ont pas ouvert les portes de leur effectif. Et pour cause, Cristiano Ronaldo n’a pas rassuré les clubs européens ces derniers mois. Ses performances, son comportement et son salaire à Manchester United ont de quoi refroidir les formations éventuellement intéressées. Et l’international portugais ne s’est pas rattrapé pendant la Coupe du monde, lui qui a été rétrogradé sur le banc par son sélectionneur Fernando Santos. A croire que l’attaquant de 37 ans ne verra plus le très haut niveau.