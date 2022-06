Cristiano Ronaldo au Sporting, l'incroyable come-back ?

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo n'est pas encore totalement assuré de continuer l'aventure du côté de Manchester United la saison prochaine. Le quintuple Ballon d'Or ne manque en tout cas pas de prétendants sur le marché des transferts.

Manchester United démarrera un nouveau cycle la saison prochaine sous les ordres d'Erik ten Hag. L'ancien coach de l'Ajax, réputé pour son style de jeu et sa volonté de lancer des jeunes au plus haut niveau, évalue pour le moment les forces et les faiblesses de son effectif. Parmi les joueurs de très grand talent que comptent les Red Devils : Cristiano Ronaldo. A 37 ans, le quintuple Ballon d'Or est encore un joueur décisif et nourri d'ambitions. Mais la saison prochaine, United ne sera pas présent en Ligue des champions. Un fait qui fait logiquement réfléchir le Portugais sur son avenir proche. Si du côté de Manchester United ou de Cristiano Ronaldo, on ne ferme pour le moment aucune porte, l'ancien du Real Madrid ne manquera pas d'options s'il veut changer de club cet été. Il pourrait même décider de rejoindre l'équipe dans laquelle tout a commencé : le Sporting !

Ronaldo prêt à boucler la boucle au Sporting ?

Comme l'indique The Sun ces dernières heures, la formation portugaise a contacté Cristiano Ronaldo pour prendre la température concernant un potentiel retour à Lisbonne. La direction du Sporting serait même confiante à l'idée de pouvoir convaincre CR7 de revenir jouer pour les Leões. Sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo va devoir peser le pour et le contre sur les options qui lui sont proposées. On annonçait dernièrement un intérêt du Bayern Munich, mais le club allemand n'ira finalement pas plus loin. Quant à Chelsea, les Blues voudraient aussi tenter leur chance dans ce dossier XXL. Malgré son âgé avancé pour un footballeur, Ronaldo a encore beaucoup à apporter pour le football mondial. La saison passée, pour son retour chez les Red Devils, il avait fait plus que le travail en plantant 24 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues. Nul doute que s'il était intéressé par un retour au Sporting, CR7 devra revoir à la baisse son salaire, qui s'élève à plus de 17 millions d'euros par an. Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait évolué sous les couleurs du club lisboète de 2002 à 2003. Un club qui l'avait révélé aux yeux des meilleures formations européennes et qui compte encore beaucoup pour lui et son entourage, dont sa maman Dolores. Tout semble donc envisageable pour CR7 cet été, alors qu'une Coupe du monde se profile également pour lui au Qatar à la fin de l'année 2022...