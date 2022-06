Chelsea lance l'opération Cristiano Ronaldo au mercato

L'avenir de Cristiano Ronaldo cet été reste flou. Non-qualifié pour la Ligue des champions avec Manchester United, il est difficile d'imaginer le Portugais de 37 ans gâcher un an hors de la C1. Un départ est envisageable surtout que Chelsea est venu aux renseignements pour lui.

La saison 2022-2023 de la Ligue des champions pourrait être orpheline du meilleur buteur de la compétition. Avec ses 141 buts inscrits en un peu moins de 20 ans, Cristiano Ronaldo a marqué l'histoire de la plus grande des compétitions européennes. Cependant, l'attaquant de Manchester United n'est pas sûr du tout de la disputer en septembre prochain. Sixième de Premier League avec les Red Devils, il devra trouver un autre club pour être présent lors de la prochaine phase de poules sous peine de jouer la Ligue Europa.

Une perspective qui n'enchante pas CR7, lequel n'a pas communiqué explicitement ses envies de départ mais ne se voit pas jouer à l'étage inférieur en coupe d'Europe. Ces dernières semaines, les rumeurs l'ont envoyé au Bayern Munich, au PSG entre autres. Mais, voilà qu'un autre poids lourd européen pointe le bout de son nez dans ce feuilleton, Chelsea. C'est ce que révèle le journaliste de The Athletic David Ornstein.

🚨 EXCL: Todd Boehly met Jorge Mendes in Portugal last week. Idea of Cristiano Ronaldo to Chelsea among subjects discussed. Unclear if #CFC will pursue. Man Utd expect him to stay. 37yo loves #MUFC but has concerns. With @dansheldonsport for @TheAthleticUK https://t.co/pHXelZAIIb