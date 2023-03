Big Sam Umtiti de retour, le mercato s'agite

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Après une longue descente aux enfers depuis la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti a enfin retrouvé du temps de jeu cette saison.

Prêté par le FC Barcelone à Lecce en Série A, le champion du monde 2018 a retrouvé un peu de plaisir sur les terrains. Cette saison encore, « Big Sam » a connu quelques problèmes physiques. Mais Samuel Umtiti a tout de même eu l’occasion de jouer 12 matchs de Série A depuis le début de la saison. Ce n’est pas encore assez pour le satisfaire totalement, mais le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a été excellent à chaque fois qu’il a été titularisé par son entraîneur. De bonnes performances qui lui ouvrent de belles perspectives pour l’avenir car selon les informations du journal AS, certains cadors de la Série A ne sont pas passés à côté des belles prestations de Samuel Umtiti avec Lecce. C’est notamment le cas de l’Inter Milan, qui cherche activement un ou deux joueurs pour renforcer sa défense la saison prochaine.

Umtiti intéresse l'Inter pour succéder à Skriniar

Et pour cause, un certain Milan Skriniar va quitter le club à la fin de la saison. En fin de contrat, le défenseur slovaque est annoncé au Paris Saint-Germain, qui a trouvé un accord de principe avec le joueur pour une arrivée libre au mois de juin. Face à ce départ lourd de conséquences, l’Inter Milan est dans l’obligation de recruter et pense donc à Thiago Djalo (Lille) ainsi qu’à Samuel Umtiti. Les prestations du défenseur français avec Lecce ont tapé dans l’œil des dirigeants de l’Inter Milan, lesquels ont encore quelques doutes en raison des incertitudes liées au physique du Français. Mais si d’ici la fin de la saison, « Big Sam » continue à enchainer les matchs et est épargné par les blessures, alors l’Inter Milan pourrait bien se rapprocher du FC Barcelone pour négocier un transfert de Samuel Umtiti. Un incroyable retour depuis l’enfer pour le joueur, privé de temps de jeu depuis la Coupe du monde 2018 en raison de plusieurs blessures au genou. Un grand retour qui ne laissera pas insensible les supporters de l’Equipe de France.