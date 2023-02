Mercato : Umtiti impressionne l’Italie, le Barça adore ça

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

De retour à un très bon niveau sous le maillot de Lecce en Serie A, Samuel Umtiti est en train de faire taire toutes les critiques. Le défenseur français est toujours un footballeur professionnel, et le Barça aime ça.

Annoncé comme perdu pour le football ou presque à cause d’un genou endolori depuis le succès de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2018, Samuel Umtiti relance parfaitement sa carrière du côté de l’Italie cette saison. Prêté par le Barça à Lecce en juin lors du dernier mercato estival, le joueur de 29 ans est devenu une valeur sûre du treizième de Serie A. Auteur d’une solide prestation face à l’AS Roma de José Mourinho samedi (1-1), avec 30 passes, 62 touches de balles et 14 duels gagnés, l’ancien Lyonnais confirme son retour en forme. Titularisé à 10 reprises lors des 12 derniers matchs de son équipe, Big Sam est clairement un joueur clé de l'équipe de Marco Baroni, surtout depuis le début de l'année 2023. Considéré comme l’une « des sensations de la Serie A » par les médias italiens, le défenseur central retrouve donc peu à peu un statut au sein de la hiérarchie du football européen.

Le Barça va pouvoir vendre Umtiti au mercato

6 tackles, 30 successful passes, and solid in the back: a great game by @samumtiti vs Roma 👏👏👏 pic.twitter.com/3yuXFhqP53 — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 11, 2023

Une très bonne nouvelle pour le Barça, qui peut maintenant dessiner un avenir avec Umtiti. Prêté sans option d’achat à Lecce pour cet exercice 2022-2023, Umtiti devrait donc revenir en Catalogne l’été prochain. Probablement pas pour récupérer une place dans l’effectif de Xavi, sachant que l’entraîneur espagnol dispose déjà d’un bon groupe de centraux avec Araujo, Christensen, Garcia ou Kounde. Mais plus pour un transfert lors du prochain marché estival. Sous contrat jusqu’en 2026, Umtiti a frôlé le licenciement l’été dernier, pendant que le Barça faisait tout son possible pour se débarrasser de lui. Mais en regagnant du temps de jeu à Lecce tout en retrouvant son vrai niveau, le Tricolore va attirer des clubs l’été prochain, et pourquoi pas l’OL, qui avait pensé à lui lorsque Lyon était en quête d’un nouveau défenseur central en début de saison.