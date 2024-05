Bernardo Silva annonce son départ, le PSG jubile

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se prépare à vivre un marché des transferts estival plus bouillant que jamais. Le futur départ de Kylian Mbappé devra être compensé et le projet de Luis Enrique renforcé.

Le PSG peut encore aller chercher un titre en cette fin de saison. Pour cela, il faudra battre l'OL en finale de la Coupe de France samedi soir prochain du côté de Lille. Une finale qui sera le dernier match de Kylian Mbappé dans la capitale. Par la suite, les champions de France vont devoir se pencher sur leur intersaison. Et les chantiers ne manqueront pas. Luis Enrique veut continuer de s'appuyer sur des joueurs jeunes mais ne dira pas non à des éléments d'expérience. Comme les mois précédents, Bernardo Silva est toujours courtisé. Et le Portugais de Manchester City n'a jamais semblé aussi proche d'un départ des Skyblues.

Bernardo Silva au PSG, le rêve peut devenir réalité

Selon les informations de Football Insider, l'ancien de Monaco vient de prendre une décision forte pour son avenir puisqu'il a tout simplement décidé de quitter Manchester City l'été prochain. Le génie lusitanien de 29 ans souhaite relever un nouveau challenge, à deux ans du terme de son contrat à Manchester City. Avec les Mancuniens, Silva aura tout remporté. S'il est attiré par la Liga et le FC Barcelone, les Catalans n'auront pas l'argent pour le recruter, lui qui est estimé à près de 60 millions d'euros. Le PSG a donc la voie royale pour s'offrir les services de Bernardo Silva et envoyer un message fort à la concurrence. Cette saison avec City, Silva a planté 11 buts pour 10 passes décisives délivrées. Il apporterait assurément un énorme plus à la formation de Luis Enrique. Point positif, le milieu de terrain connait parfaitement la Ligue 1 pour y avoir déjà évolué avec l'AS Monaco.