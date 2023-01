Bellingham, Mbappé, l'UEFA climatise le Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Après avoir échoué à recruter Kylian Mbappé l'été dernier, le Real Madrid n'abdique pas et continue de vouloir se concocter une équipe de rêve. Les dirigeants espagnols souhaitent frapper fort lors du prochain mercato mais pourraient être freinés par une nouvelle règle de l'UEFA.

Récent vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions, le Real Madrid compte bien conserver son titre de meilleure équipe d'Europe dans les années à venir. Pour y parvenir, le club de la Maison Blanche prépare l'avenir avec des jeunes joueurs avec un énorme potentiel. Les Merengues ont déjà ciblé les deux prochains joueurs à recruter en priorité. Il y a évidemment Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Deux des joueurs les plus convoités du marché des transferts. Le Real Madrid aimerait finaliser les deux transactions lors du prochain mercato estival avec la même technique de recrutement que celle utilisée dernièrement par Chelsea. À savoir proposer des contrats de très longue durée aux joueurs, afin d'étaler le coût des transferts sur plusieurs années et ainsi, éviter de s'attirer les foudres du fair-play financier. Sauf que l'UEFA ne compte pas laisser le Real Madrid faire son business si facilement.

Bellingham ou Mbappé, il faudra faire un choix au Real

Selon les informations de la presse anglaise et espagnole, l'UEFA compte mettre en place une nouvelle règle pour réguler le marché des transferts. Les clubs ne seront autorisés qu'à offrir des contrats que de cinq ans maximum. Une durée moins importante que les dernières recrues de Chelsea qui sont arrivées pour parfois 6 ou 7 ans de contrat. Ce changement de règle obligerait le Real Madrid à faire un choix entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham pour des raisons financières. L'actuel deuxième du championnat espagnol ne pourrait pas se permettre de s'offrir les deux joueurs lors du même mercato et pourrait alors risquer de perdre l'une des deux pépites. Pour la presse madrilène, on n'est pas loin de crier au complot. C'est vu en tout cas par Defensa Central comme une nouvelle déclaration de guerre de la part de l'UEFA et de son président Aleksander Ceferin qui souhaitent se venger auprès de Florentino Pérez pour avoir eu l'idée de créer la Super League.