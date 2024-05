Aubameyang ou Lacazette, ce club saoudien hésite

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

La Saudi Pro League avait animé le mercato estival 2023, et il se pourrait bien que ce soit encore le cas cet été. Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang seraient dans le collimateur du même club saoudien.

L'Arabie Saoudite n'a pas abandonné l'idée de recruter des stars des championnats européens, et cela ne concerne pas que les gros clubs de la Saudi Pro League. Car L'Equipe révèle l'intérêt d' Al-Shabab, neuvième du dernier championnat, pour deux attaquants vedettes de la Ligue 1, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Concernant ce dernier, nos confrères précisent qu'il ne serait pas très chaud à l'idée de rejoindre une compétition peu passionnante, et cela, d'autant plus dans un club de la deuxième partie du championnat. Les supporters de l'Olympique de Marseille peuvent à priori dormir tranquille, Aubameyang ne devrait pas rejoindre Al-Shabab cet été et devrait rester à l'OM où un très gros salaire (650.000 euros par mois) lui a été offert jusqu'en 2026.

Aubameyang ou Lacazette, la Saudi Pro League arrive

Concernant Alexandre Lacazette, la situation est un peu différente puisque le buteur de l'Olympique Lyonnais n'a, lui, plus qu'une seule année de contrat et que l'OL pourrait être tenté d'accepter une grosse offre de l'Arabie Saoudite. Samedi soir, dans la foulée de la défaite de Lyon en finale de la Coupe de France, Alexandre Lacazette a été interrogé sur son avenir. Et l'attaquant de 32 ans a reconnu qu'il n'avait rien décidé concernant son avenir : « Je vais attendre quelques jours et me concentrer. Il n’y a pas de 'je suis sur le départ' ou 'je vais rester'. Comme je l’ai dit, je pensais à la finale. Je prendrai quelques jours pour ensuite penser à tout ça ». Les dirigeants d'Al-Shabab vont donc devoir patienter avant de savoir s'ils ont convaincu Aubameyang ou Lacazette de rejoindre la Saudi Pro League. A l'heure qu'il est, ce n'est pas gagné.