ASSE : Accord trouvé au mercato, les Verts vont pleurer

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Si le Milan AC profite actuellement de l'excellente forme de Mike Maignan, le club italien est déjà focus sur l'avenir et a ciblé une pépite de l'ASSE pour maintenir les buts milanais dans les années à venir.

Toujours en lice pour accrocher le top 4 en Serie A et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le Milan AC est de retour sur le devant de la scène. Les Rossoneri peuvent remercier Mike Maignan qui est assurément l'un des meilleurs gardiens du championnat italien et même d'Europe. Âgé de 27 ans, le Français devrait faire les beaux jours de Milan pendant encore quelques saisons. Pourtant, cela n'empêche pas les dirigeants lombards de se pencher d'ores et déjà sur l'avenir en amont du mercato estival. Selon les informations du journaliste Daniele Longo de Calciomercato, Milan suit avec la plus grande attention la situation de Noah Raveyre. Le jeune gardien de l'AS Saint-Étienne est vu comme un immense talent à son poste, prêt à exploser aux yeux de l'Europe.

Milan prépare le futur de Maignan avec un jeune de l'ASSE

Daniele Longo explique que Milan s'est déjà renseigné avec l'ASSE cet hiver auprès de celui qui a fait une apparition en Ligue 2 cette saison, le 20 août 2022 suite à l'exclusion d'Étienne Green contre Le Havre. Le jeune portier de 17 ans est en fin de contrat avec son club de cœur en juin prochain. Milan souhaite en profiter pour le recruter gratuitement et le faire signer en Italie. Raveyre pourra apprendre aux côtés de Mike Maignan afin de prendre plus tard sa succession. Le Milan AC a déjà un accord verbal avec le joueur et attend de définitivement boucler son arrivée lors du mercato estival. Champion d'Europe avec les moins de 17 ans, le Français est considéré comme l'un des futurs meilleurs gardiens.