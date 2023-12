Arsenal va s'offrir un défenseur à 60 ME

Candidat au titre en Premier League, Arsenal veut rafler la mise face à ses concurrents. Pour atteindre leur objectif, les Gunners misent tout sur le défenseur portugais du Sporting Gonçalo Inacio. A l'instar de Rice cet été, Arsenal va investir beaucoup d'argent cet hiver.

Après une décennie de vache maigre ou presque, Arsenal est revenu dans le gotha des clubs anglais. Deuxièmes de Premier League la saison passée, les Gunners veulent prendre le titre à Manchester City cette saison. C'est d'autant plus réaliste que les Citizens ne sont pas souverains depuis le début de saison. Toutefois, la concurrence est fournie en haut de tableau avec Liverpool, Tottenham, Aston Villa ou encore Newcastle. Pour faire la différence, Arsenal doit avoir la meilleure équipe possible. Si le onze actuel est séduisant, on estime avoir besoin d'un renfort en défense chez les Gunners. Un joueur est ciblé, la jeune pépite portugaise de 22 ans Gonçalo Inacio (Sporting).

L'international portugais est convoité par de nombreux clubs européens : Arsenal bien sûr mais aussi Liverpool, Manchester United, le Real Madrid ou encore le PSG. Selon le quotidien portugais A Bola, Arsenal veut finaliser le transfert dès cet hiver pour devancer ses concurrents au mercato. Les Gunners vont payer la clause libératoire d'Inacio, fixée à 60 millions d'euros par le Sporting. Si Arsenal paie ce montant, Inacio quittera obligatoirement son club avec lequel il est lié jusqu'en 2027.

🚨 Arsenal are ‘preparing’ to make an attempt to sign Sporting CP defender Goncalo Inacio in January. Sporting consider a winter deal for the player as a non-negotiable, but he has a €60m release clause & the club are already eyeing up Famalicao’s Otavio as his replacement. [A… pic.twitter.com/SUTidaff0F