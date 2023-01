L’Argentine plus populaire que la France, Di Maria se lâche

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de la Coupe du monde 2022, Angel Di Maria a senti un énorme engouement autour de l’Argentine. Pour l’ailier de la Juventus Turin, l’Argentine a bénéficié d’un plus grand soutien en finale contre l’équipe de France, principalement grâce à la présence de Lionel Messi.

Avant même de soulever le trophée du Mondial 2022, l’Argentine avait déjà gagné le cœur des supporters du monde entier… C’est en tout cas l’impression d’Angel Di Maria. Dans un entretien accordé au quotidien sportif Olé, l’ailier de la Juventus Turin a évoqué un certain engouement autour de l’Albiceleste. Et ce jusqu’à la finale remportée contre l’équipe de France (3-3, 4-2 t.a.b.).

Di Maria a senti l'Argentine soutenue

« D’après ce que j’ai vu à la Coupe du Monde et ce qui s’est passé avant la finale, je pense que la France était moins soutenue que l’Argentine à cause de Leo (Messi), a expliqué l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Du premier au dernier jour, tout le monde voulait que Leo soit champion du monde. » Dans sa bulle au Qatar, Angel Di Maria a peut-être manqué les réactions des observateurs agacés.

🇳🇱 Pays-Bas 2 - 2 Argentine 🇦🇷 #NEDARG



Revivez le pétage de plomb de Paredes 🤬:https://t.co/PfZPgXUsSh — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 9, 2022

Il est vrai que de nombreux amateurs de football souhaitaient voir Lionel Messi compléter son palmarès. Mais au fil de la compétition, l’Argentine a fait l’objet de critiques en raison du comportement de ses joueurs. On parle notamment du quart de finale contre les Pays-Bas (2-2, 4-3 t.a.b.) durant lequel les hommes de Lionel Scaloni ne s’étaient pas seulement distingués pour les bonnes raisons. Leur agressivité, leur vice et leur chambrage n’avaient pas plu. D’où le récent commentaire de Zlatan Ibrahimovic sur les ondes de France Inter.

« Je suis inquiet pour les autres en Argentine parce qu’on se souviendra de Messi mais les autres qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça, a critiqué le Suédois cette semaine. Moi qui parle en tant que joueur professionnel de haut niveau, c’est un signe que vous gagnerez une fois mais que vous ne gagnerez plus. On ne gagnera pas comme ça. » Là encore, la déclaration a dû échapper à Angel Di Maria.