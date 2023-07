Alexis Sanchez, un retour qui choque l'OM

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Après avoir été trop exigeant, Alexis Sanchez a raté la possibilité de signer un nouveau contrat à l'OM. Le Chilien doit encore trouver un club au mercato mais heureusement les besoins de l'Inter Milan lui sont favorables.

Alexis Sanchez a laissé filer le train de l'OM cet été mais il semblerait qu'une deuxième rame s'arrête devant lui. Pour des raisons financières, le Chilien a attendu avant de signer un nouveau contrat marseillais. Mais, les Phocéens ont perdu patience allant chercher Pierre-Emerick Aubameyang notamment. Désormais, il semble difficile d'imaginer Sanchez sous le maillot de l'OM la saison prochaine. Dommage quand on sait que l'attaquant a marqué 18 buts pour sa première saison olympienne. Un bilan satisfaisant qui lui permet au moins d'espérer un rebond au mercato.

La piste Sanchez validée par tous à l'Inter

En effet, selon le Corriere Della Sera, Alexis Sanchez a séduit l'un de ses anciens clubs : l'Inter Milan. Le Chilien avait joué chez les Nerazzuri pendant deux ans avant d'être laissé libre au grand bonheur de l'OM. A 34 ans, Sanchez semble revenu dans le coup pour l'Inter, une formation en quête d'attaquants après avoir connu des déboires avec Romelu Lukaku notamment.

🇨🇱 L’Inter pensa al ritorno di Alexis Sanchez: ci sarebbe già l’ok di Simone Inzaghi, il cileno si è liberato dal Marsiglia e alzerebbe notevolmente il tasso di genialità, carisma e “sfacciataggine” in squadra. @Corriere pic.twitter.com/W88kOQn5Q5 — InterHub (@InterHubOff) July 30, 2023

L'Inter ne veut plus reprendre le Belge, tenté par un transfert à la Juve, et a perdu Edin Dzeko dès le début de l'été. En ce moment, un troisième attaquant veut quitter le club Joaquin Correa. Un nouveau feuilleton qui oblige le club milanais à envisager le retour de Sanchez. Une piste unanimement validée en interne, notamment par l'entraîneur Simone Inzaghi. L'expérience du Chilien, son efficacité, sa technique et son état d'esprit en font une option intéressante. Reste à s'entendre sur le salaire entre les deux parties pour valider le recrutement. Dans le cas contraire, l'Inter a encore d'autres pistes comme Alvaro Morata, Duvan Zapata ou Folarin Balogun entre autres.