Alexandre Lacazette, le coup de folie de Manchester City ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat à la fin de la saison, Alexandre Lacazette ne devrait pas prolonger en faveur d’Arsenal et va logiquement animer le mercato.

La question est maintenant de savoir si Alexandre Lacazette fera ses valises au mois de janvier, ce qui permettrait aux Gunners de toucher une indemnité de transfert, ou si le buteur formé à l’Olympique Lyonnais attendra cet été afin de choisir le club de son choix et de partir d’Arsenal en tant que joueur libre. Quoi qu’il en soit, Alexandre Lacazette sera courtisé, malgré son faible temps de jeu depuis le début de la saison. Et pour cause, l’international français a prouvé au cours de ses quatre ans passés à Arsenal qu’il était capable de briller en Premier League, ce qui lui a fait atteindre une certaine cote. Et selon les informations du site Fichajes.net, cela pourrait bien lui permettre d’atterrir chez un cador du championnat…

Guardiola aimerait recruter Lacazette en janvier

Le média croit par exemple savoir que Manchester City est très intéressé par la perspective de signer Alexandre Lacazette pour un prix dérisoire. L’objectif du champion d’Angleterre ne serait pas de recruter l’ancien Lyonnais libre au mois de juin mais de payer une faible indemnité de transfert à Arsenal au mercato hivernal afin de s’assurer la signature d’Alexandre Lacazette et de profiter des services du buteur formé à l’Olympique Lyonnais pour la seconde partie de saison. Sans surprise, Lacazette est emballé par cette perspective mais il se murmure qu’Arsenal ne vendra son attaquant au mois de janvier que s’il parvient à trouver un remplaçant dans les temps. Deux noms sortent du lot pour succéder à Alexandre Lacazette à Londres : Dusan Vlahovic (Fiorentina) et Alexander Isak (Real Sociedad). Ces deux joueurs seront néanmoins difficiles à transférer en pleine saison au vu de leur importance capitale pour leurs équipes respectives, à moins d’un très gros chèque des Gunners.