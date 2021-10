Alexandre Lacazette au cœur d’un secret top défense ?

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Lundi soir, Alexandre Lacazette a permis à Arsenal d’arracher le match nul dans le temps additionnel contre Crystal Palace (2-2).

Les Gunners de Mikel Arteta avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang mais la formation de Patrick Vieira a de la ressource. En seconde période, Crystal Palace avait pris l’avantage. Mais c’était sans compter sur l’instinct de buteur d’Alexandre Lacazette, sorti du placard et buteur décisif dans le temps additionnel. L’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais a inscrit ce lundi son premier but de la saison, une délivrance pour lui à titre personnel. « C'était mon premier but de la saison. Je sais que je dois travailler dur pour obtenir quelques minutes et j'essaie de profiter autant que possible quand je suis sur le terrain » a réagi Alexandre Lacazette au micro de Sky Sports.

I’ve always rated Lacazette. Don’t understand why he doesn’t play more. Must be a reason, I guess, but I’ve not seen it. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) October 18, 2021

Alexandre Lacazette était d’autant plus soulagé que depuis le début de la saison, il traine sa peine à Londres. En effet, il n’a disputé que trois matchs de Premier League, un bilan famélique et peu flatteur, surtout lorsque l’on connait les difficultés d’Arsenal. Sur son compte Twitter, la légende britannique Gary Lineker a fait part de son incompréhension au sujet de la gestion d’Alexandre Lacazette par Mikel Arteta. A croire que l’entraîneur espagnol a une raison secrète de ne pas davantage faire jouer un attaquant efficace qui a prouvé qu’il était capable d’empiler les buts en Premier League. « Je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas plus » a pesté l’observateur du foot anglais avant de conclure, énigmatique. « Il doit y avoir une raison, je suppose, mais je ne l'ai pas vue ». Reste maintenant à voir si ce but de Lacazette contre Crystal Palace lancera définitivement la saison de l’ancien Lyonnais, en fin de contrat chez les Gunners à la fin de la saison.