Olivier Giroud avait un secret, il est dévoilé

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

À 37 ans, Olivier Giroud continue d'être au top niveau. Malgré son âge, l'attaquant de l'AC Milan reste l'un des joueurs les plus prolifiques de la Serie A. Une ancienne gloire du championnat italien donne les clés de la réussite.

Auteur de 12 buts inscrits en Serie A, Olivier Giroud est l'actuel troisième meilleur buteur du championnat italien. L'attaquant français n'est devancé que par Lautaro Martinez et Dusan Vlahovic. L'ancien joueur d'Arsenal a également distribué huit passes décisives. Personne ne fait mieux en Italie. Preuve de l'énorme influence de Giroud à l'AC Milan, mais également de la capacité du vétéran à se maintenir en forme et à rester au top niveau. À l'occasion d'un entretien pour le site MilanNews.it, Massimo Maccarone a dévoilé les secrets pour un joueur âgé qui parvient à rester aussi déterminant, lui qui a été un buteur prolifique jusqu'à la fin de sa carrière à Empoli.

Le travail, la clé de la réussite de Giroud

Still enjoying the game like the first day of my career ⚽️ 🙏🏼💪🏼❤️🖤 #ACMilan #Passion pic.twitter.com/1A0S67Spxb — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) February 3, 2024

« Par rapport à avant, il y a beaucoup plus de possibilités pour un footballeur. Au niveau de la nutrition, par exemple. Il faut faire plus attention que les jeunes, car le métabolisme change. Ensuite, tout dépend de la passion que l'on a pour ne pas quitter le football. On disait que les plus âgés devaient s'entraîner moins, mais à mon avis, il faut s'entraîner plus pour maintenir certains rythmes et on peut alterner des entraînements comme les autres et des périodes de repos un peu plus longues. En tant qu'ancien attaquant, je peux dire que moi aussi, j'ai connu une baisse de régime vers 30-31 ans, puis j'ai eu 6-7 années merveilleuses. À 37 ans, j'ai marqué 13 buts avec Empoli. Cela dépend de la personne que vous avez en face de vous, de l'équipe et de l'entraîneur que vous avez. Et Giroud, qui est un grand joueur, est aussi mis en position de réussir » a confié l'ancien attaquant italien, admiratif de l'abnégation d'Olivier Giroud et de son travail pour rester aussi essentiel.