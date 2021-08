175 millions d'euros et Harry Kane signe à Man City !

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Le dossier Harry Kane pourrait enflammer le mercato anglais puisque Sky Sports affirme que les dirigeants de Manchester City vont revenir à la charge auprès de Tottenham où Daniel Levy serait prêt à vendre l'international anglais pour 175 millions d'euros.

Jack Grealish ne suffit à Pep Guardiola, puisque la presse anglaise n’en démord pas, Manchester City souhaite faire venir Harry Kane d’ici la fin du mercato estival. Mais le président de Tottenham est plutôt dur dans le business, et les dirigeants des Citizens n’auront pas droit à un prix discount même s’ils ont déjà dépensé 118 millions d’euros pour faire venir le capitaine d’Aston Villa. Ce lundi soir, Dharmesh Sheth, journaliste de Sky Sports, a confié que même si le timing devenait serré pour aboutir à un accord, Manchester City allait tout essayer pour parvenir à faire craquer les Spurs concernant Harry Kane. Car le club londonien pourrait finalement accepter une offre pour sa star, mais elle devra être énorme et battre tous les records en Premier League.

Tottenham a un appétit féroce pour Harry Kane

Pour le spécialiste du mercato anglais, tout est donc possible, même si la pendule tourne. « On s'attend à ce que Man City revienne pour Kane, mais il faut admettre que le temps presse. Mardi, il restera deux semaines jusqu'à la date limite du mercato. Publiquement, quand vous entendez Nuno Espirito Santo parler de Kane, il dit qu'il sera disponible cette saison, mais il n’a pas le choix de dire autre chose. Je me demande juste s'il y a des conversations en cours, s'ils ont fixé une sorte de deadline pour répondre au prix fixé par Tottenham que nous pensons être d'environ 175 millions d’euros, car plus cela dure, moins les Spurs ont des chances de trouver un remplaçant pour Harry Kane dans le temps qu’il restera », précise Dharmesh Sheth.