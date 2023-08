TV ‍: OM - Reims, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Refroidi par sa défaite en qualifications de la Ligue des Champions contre le Panathinaïkos mercredi (0-1), l’Olympique de Marseille tentera de bien débuter sa saison en championnat contre Reims.

Quelle heure pour OM – Reims ?

La Ligue 1 fait son grand retour ce week-end, et le premier gros rendez-vous, même si Nice - Lille sera intéressant à suivre vendredi, aura lieu samedi après-midi à Marseille. Ce 12 août à 17 heures sur la pelouse du Stade Vélodrome, l’OM lancera effectivement sa saison contre Reims, entre deux matchs européens. Cette rencontre sera arbitrée par Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre OM – Reims ?

Comme la saison dernière, le match du samedi après-midi de Ligue 1 sera diffusé sur le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Vidéo. Pour cette alléchante rencontre entre deux clubs importants du championnat de France, les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Benoît Cheyrou. David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Dominique Arribagé.

OM / Reims ce samedi à 17h sur Prime Video pour la reprise de la L1.

Commentaires : @SmaBouabdellah et Benoit Cheyrou

Bord terrain : David Aiello

Présentation : @ThibaultLeRol, avec Dominique Arribagé pic.twitter.com/L7JpKjv2wJ — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) August 10, 2023

Les compos probables de OM – Reims :

Troisième de L1 la saison dernière, l’OM a un objectif en ce tout début de saison : passer les barrages de la Ligue des Champions pour atteindre la phase de poules. Mais pour cela, Marseille va probablement devoir un peu délaisser le début de championnat pour se concentrer plus sur l’Europe. Grâce à un recrutement estival de qualité de la part de Pablo Longoria, Marcelino dispose tout de même d’un effectif fourni à tous les postes et l’OM alignera donc une très belle équipe pour affronter Reims samedi.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi - Rongier, Kondogbia - Sarr, Ndiaye, Harit - Aubameyang.

Belle surprise de la deuxième partie de saison dernière, Reims a réalisé un énorme mercato estival. Autant dire que le club champenois va avoir de belles ambitions cette année en L1. Et face à l’OM au Vélodrome, l’occasion sera bonne pour tenter de marquer les esprits d’entrée. Sans Van Bergen, De Smet ou Salama, Will Still disposera quand même d’un joli groupe pour faire mal à Marseille.

La compo probable de Reims : Diouf - Foket, Abdelhamid, Okumu, Wilson Esbrand - Munetsi, Matusiwa - Richardson, Khadra, Doumbia - Diakite.