Droits TV ‍: DAZN envoie une offre ridicule, Vincent Labrune riposte

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les négociations se poursuivent entre la LFP et les potentiels diffuseurs de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. DAZN est intéressé mais ne compte pas s’aligner pour l’instant sur les exigences de Vincent Labrune.

Qui sera le diffuseur de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 et quel montant va atteindre le total des droits TV pour les clubs de Ligue 1 ? Ces deux questions sont dans l’esprit des observateurs du championnat de France et plus encore des présidents de clubs depuis que l’appel d’offres lancé par la Ligue de Football Professionnel a été jugé infructueux. Amazon, DAZN ou encore BeIn Sports ont manifesté leur intérêt tandis que Canal + est dans l’attente et n’a pour le moment pas bougé un orteil. Des diffuseurs intéressés et qui discutent avec la LFP, c’est DAZN qui s’est montré le plus intéressé par l’acquisition des droits TV de la Ligue 1.

Droits TV : La Ligue 1 à 900 millions d'euros, le rêve s'envole https://t.co/fixuFdTPzU — Foot01.com (@Foot01_com) January 22, 2024

La plateforme de streaming déjà présente dans d’autres pays européens a soumis plusieurs offres à Vincent Labrune mais pour l’instant, la somme proposée tourne aux alentours de 500 à 600 millions d’euros selon Loïc Briley, spécialiste du dossier des droits TV pour RMC. Une proposition loin de convenir à l’ancien président de l’OM qui aimerait au minimum récupérer un package de 800 millions d’euros pour les clubs de Ligue 1. « S’il n’y a pas BeIn Sports, ça semble compliqué. Ce qui est certain c’est qu’aujourd’hui le seul acteur qui a fait une offre concrète et chiffrée pour l’ensemble des matchs de Ligue 1, c’est DAZN. C’est compliqué d’avoir le chiffre exact mais l’ordre de grandeur semble être aux alentours de 500 millions d’euros » détaille le journaliste de RMC dans l’After Foot avant de poursuivre.

DAZN joue avec les nerfs de la LFP

« C’est évidemment trop peu pour la Ligue qui est revenu voir DAZN en disant ‘les gars vous êtes gentils mais il faut revoir votre copie’. DAZN a refait deux offres légèrement réhaussées à chaque fois. Ils utilisent la même stratégie que celle utilisée en Italie où ils avaient fini par avoir les droits après des mois et des mois de négociations. Ils sont dans une stratégie de négociation très longue et à chaque fois, DAZN augmente par petit palier. Cela reste insuffisant aux yeux de l’objectif de Vincent Labrune qui s’est tourné vers BeIn Sports. Nasser Al-Khelaïfi a compris que pour son PSG, il ne pouvait pas être la locomotive du football français si ce dernier s’effondre et qu’il n’y a plus de revenus » a fait savoir Loïc Briley, pour qui DAZN va donc être contraint de rehausser son offre s’il veut avoir une chance de rafler les droits TV de la Ligue 1. Dans le même temps, Nasser Al-Khelaïfi s’inquiète de la situation. En tant que patron du PSG et de BeIn Sports, l’homme d’affaires qatari a deux casquettes et son intérêt est assurément que les clubs de Ligue 1 bénéficient de droits TV importants à l’avenir. Les négociations vont se poursuivre avec pour Vincent Labrune un seul et unique objectif, récupérer le magot le plus gros possible.