TV ‍: OL - Toulouse, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Par Alexis Rose

En bien fâcheuse posture à l’approche de la trêve hivernale, l’Olympique Lyonnais va tenter de repartir de l’avant face au Toulouse FC, un vrai concurrent dans la lutte pour le maintien.

Quelle heure pour OL – Toulouse ?

En début de saison, personne n’aurait pu imaginer que l’OL allait jouer le maintien en L1. Et pourtant, après 14 journées de championnat, Lyon est bon dernier avec six points de retard sur le premier non-relégable… Toulouse, son prochain adversaire. Ce choc de la peur entre l’OL et le Téféce se jouera ce dimanche 10 décembre à 17h05 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Pierre Gaillouste.

Sur quelle chaîne suivre OL – Toulouse ?

Comme tous les matchs du dimanche après-midi, cette rencontre entre Lyon et Toulouse sera diffusée sur les antennes de Canal Plus, et plus précisément sur Canal+ Foot.

Les compos probables de OL – Toulouse :

Lourdement défait sur la pelouse de Marseille lors de l’Olympico mercredi (0-3), l’OL reste sur trois défaites de suite en L1. Auteur d’une seule victoire en championnat cette saison, le club rhodanien se doit de l’emporter contre Toulouse pour continuer à croire en son maintien. Pour cela, l'entraîneur intérimaire Pierre Sage devra faire sans Lepenant, Tagliafico ou Tolisso.

La compo probable de l’OL : Lopes - Mata, Lovren, O’Brien, Henrique - Caqueret, Diawara - Nuamah, Cherki, Moreira - Lacazette.

Suite à une belle saison dernière, avec notamment une victoire en Coupe de France, le TFC connaît un exercice 2023-2024 plus compliqué. Plutôt en forme en Europa League, avec notamment un succès historique face à Liverpool en novembre dernier, Toulouse est dans le dur en L1. Incapable de gagner le moindre match de championnat depuis octobre, le Téfécé n’a plus qu’un point d’avance sur le barragiste lorientais. Autant dire que Toulouse va tenter de ramener un bon résultat de Lyon pour repartir de l’avant. Pour ce match, Carles Martinez Novell fera sans Aboukhlal, Donnum ou Sierro.

Bonne séance de travail pour nos Violets ce matin !



⏳ J-3 avant #OLTFC ! pic.twitter.com/xQAW8CSNOf — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 7, 2023

La compo probable de Toulouse : Restes - Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo - Schmidt, Spierings, Casseres - Cissoko, Dallinga, Magri.