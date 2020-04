TV : La LFP envoie Al-Khelaifi, Eyraud, Sadran et Rivère discuter avec C+

Dans : Ligue 1.

Face à la décision de Canal+ de ne pas payer les 110ME prévus le 5 avril, et à la demande de la chaîne, la LFP a choisi quatre présidents pour négocier avec le média.

Avant même de connaître la décision de BeInSports de ne pas régler sa part des droits TV, la Ligue de Football avait réuni ce mercredi son bureau afin de savoir comment riposter au choix affirmé de Canal+ de ne pas régler l’échéance qui devait être payée dimanche 5 avril. A cette occasion, et selon L’Equipe, la LFP a expliqué que Maxime Saada, le boss de C+, avait fait savoir à Nasser Al-Khelaifi qu’il était prêt à rencontrer une délégation de la Ligue composée du patron du PSG, de Jacques-Henri Eyraud, d’Olivier Sadran et de Jean-Pierre Rivère.

Le bureau a accepté cette proposition et a donc désigné ces quatre présidents afin de négocier avec Canal+. Cependant, Nathalie Boy de la Tour s’est abstenue, la présidente de la Ligue de Football Professionnel estimant que la présence de Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, mais également de BeIn Media Group, pouvait être un souci en matière de conflits d’intérêts. Quoi qu’il en soit, la délégation est désormais établie et va pouvoir rencontrer Maxime Saada afin de savoir s’il y a une solution possible face au refus de Canal+ de verser 110ME.