TV : Bordeaux c'est fini, Alain Roche revient à Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouveau challenge après avoir été viré des Girondins de Bordeaux au début du mois, Alain Roche va retrouver une place centrale dans le paysage audiovisuel du football français.

Le 7 octobre dernier, le FCGB officialisait le départ d’Alain Roche : « Alain Roche et le club ont trouvé un accord pour mettre fin à la mission de l'ancien défenseur central. Il occupait depuis le mois d'août 2020 le poste de directeur sportif. L'occasion pour nous de le remercier chaleureusement pour son travail et son investissement au quotidien. Nous lui souhaitons le meilleur dans la suite de sa carrière ». La suite de sa carrière justement, Alain Roche va la passer sur les antennes d’un des deux diffuseurs de la Ligue 1. Puisque ce vendredi, L’Equipe annonce que l’homme de 54 ans va effectuer son come-back sur Canal+.

Un peu plus d’un an après son départ, Alain Roche va donc retrouver ses vieilles habitudes sur la chaîne cryptée. Puisqu’entre 2016 et 2020, il a été consultant sur les canaux du Groupe Canal. Entre les commentaires de match et les analyses en plateau sur une émission comme le Canal Football Club, l’ancien joueur du PSG avait un emploi du temps bien rempli. Alors qu’il a trouvé un accord avec la direction de C+ « pour intervenir sur la chaîne au moins jusqu'à la fin de la saison », Roche fera son retour la semaine prochaine, en marge des matchs de Ligue des Champions et de L1 que la Quatre va diffuser. Un joli rebond pour celui qui a traversé une période compliquée en étant écarté de ses responsabilités sportives à Bordeaux dès le rachat de Gérard Lopez l’été dernier. Mais désormais, cette pige dans son club de coeur est oubliée, et Roche va maintenant donner son maximum pour continuer à régaler les abonnés de Canal, comme il a pu le faire par le passé.