Alain Roche quitte Bordeaux, un rebond dans les médias ?

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Rachetés par Gérard Lopez en juin dernier, les Girondins de Bordeaux viennent de connaître un bouleversement dans leur organigramme. Puisque ce jeudi, Alain Roche a officiellement quitté son poste de directeur sportif au sein du club au scapulaire.

« Alain Roche et le Club ont trouvé un accord pour mettre fin à la mission de l'ancien défenseur central. Il occupait depuis le mois d'août 2020 le poste de directeur sportif. L'occasion pour nous de le remercier chaleureusement pour son travail et son investissement au quotidien au sein du Club. Nous lui souhaitons le meilleur dans la suite de sa carrière. Ancien joueur et dirigeant du club, nous espérons également le revoir au Haillan ou au Matmut Atlantique au soutien d'un club qui lui est cher », peut-on lire dans le communiqué du FCGB.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l’ancien défenseur bordelais n’aura pas vraiment marqué les esprits du côté du Haillan. Désormais libre comme l’air, l’homme de 53 ans devrait reprendre sa carrière dans les médias, lui l’ancien consultant de Canal+.