PSG-OM ‍: Les supporters marseillais interdits à Paris

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Même s’il a un peu perdu de sa superbe ces dernières années tant la domination du PSG est grande, le Classique entre Marseille et Paris reste quand même un match à part dans une saison.

Pour tous les suiveurs du football français, et notamment pour les supporters de l’OM et du PSG, ce match reste un choc, et il va bientôt avoir lieu. Puisque la première confrontation entre ces deux clubs historiques de la Ligue 1 aura lieu le dimanche 24 septembre prochain au Parc des Princes. Une rencontre qui se jouera sans supporter marseillais.

❌ Pas de supporters de l’OM à Paris pour le classique entre le PSG et l'OM, prévu le 24 septembre en Ligue 1.



Le ministère de l'Intérieur envisage de publier un arrêté, et conformément à la tradition, cela signifie également l'absence de supporters parisiens à Marseille cette… pic.twitter.com/XO6jdmYWLt — Media Parisien (@MediaParisien) September 14, 2023

Tout sauf une surprise, mais selon L’Equipe, « le ministère de l'Intérieur prévoit de prendre un arrêté pour interdire l'accès au stade de la Porte de Saint-Cloud et à ses environs » aux Marseillais… La même décision sera prise pour les supporters parisiens au Vélodrome en vue du match retour en 2024. Une nouvelle déception pour les fans des deux camps, qui sont privés du parcage visiteurs depuis plusieurs années maintenant sans que des solutions puissent être trouvées entre tous les acteurs…